La CLCV fête ses 70 ans

Après deux années perturbées, la CLCV retrouve son calendrier traditionnel et a pu tenir son assemblée générale, pour l’année 2021, permettant de retrouver les usagers et d’échanger sur les litiges. L’année 2022 est un moment important pour l’association qui fête ses 70 ans en juin.

Créée en juin 1952, la CLCV, agréée Association de Défense des Consommateurs, est reconnue depuis 1982 association représentative des locataires, puis en 1983 agréée association nationale de jeunesse et d’éducation populaire et en 2006 reconnue également association représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

La CLCV est également présente dans le bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) représentant les intérêts de ses membres, auprès des institutions européennes.

Sa mission : défendre les intérêts des consommateurs européens dans le processus politique de l’Union Européenne.

Elle travaille en toute indépendance, sans publicité, sans vendre les énergies, et dans le Loir-et-Cher les personnes sont toutes bénévoles, sans contre partie.

Cette année sera une année également importante puisque en fin 2022 il y aura l’élection des administrateurs chez les bailleurs sociaux. Les administrateurs sont des personnes des Associations qui participent aux réunions chez les bailleurs sociaux pour étudier les litiges, les plans de concertation etc…

Pour cette année 2021, la CLCV a eu à traiter 251 litiges, litiges traités de préférence en permanence, mais aussi par téléphone avec envoi des justificatifs et par mail. Fin 2021, elle comptait 326 adhérents contre 283 en 2020. 754 personnes ont été reçues dans les permanences de Blois, Vendôme, Romorantin, Maison de la Justice et du Droit et de nombreuses rencontres ont eu lieu à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.

De plus en plus, lors de litige, l’association prend rendez-vous avec la partie adverse chez l’adhérent. Cette solution paraît plus conviviale et plus facile à traiter.

Elle conseille aussi souvent par le biais des journaux télévisés régionaux ou nationaux les consommateurs pour les actes quotidiens

La CLCV tient à remercier les adhérents qui renouvellent régulièrement leur adhésion mensuelle. C’est une reconnaissance pour l’association mais aussi pour les bénévoles qui traitent les litiges, ou représentent l’association dans les instances nationale ou régionale.

Devant l’afflux de litiges, la CLCV recherche des bénévoles.

Les droits changent, les textes se multiplient créant de nombreuses difficultés juridiques dans la vie quotidienne des particuliers.

Adhérent au CTRC – Centre Technique Régional de la Consommation – Centre Val de Loire, les bénévoles bénéficient de formations gratuites – 4 par an – présentées par des professionnels sur les thèmes définis et durant lesquels les bénévoles abordent des litiges et ont des réponses plus précises avec les législations en cours. Merci à Valérie Colas-Guilleux – juriste du CTRC – pour les invitations à ces formations