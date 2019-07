La défense du consommateur, c’est dans la boîte !

Primée lors des Palmes associatives organisées par Vend’asso, l’idée de la boîte l’UFC Que Choisir ?(non pas à idées mais à dossiers) prend corps.

En jeu, la proximité de l’association avec les personnes les plus éloignées géographiquement et informatiquement.

« Le principe est des plus simples. Grâce à notre partenariat avec une trentaine de mairies de l’arrondissement, nous mettons à disposition une boîte destinée à recueillir les demandes, voire les dossiers, de consommateurs victimes de mauvaises pratiques. »

Et les défenseurs du droit du consommateur se sont appuyés sur des professionnels locaux comme Françoise Manceau-Guilhermond de l’atelier créa-zoé pour la conception des boîtes et sur l’imprimerie Dixit’Imprim pour les autocollants à fixer sur les réceptacles.

Avec un budget des plus serrés, les bénévoles se mobilisent aussi pour la promotion du projet dont le lancement officiel devrait intervenir pour le 1er octobre au plus tard.

Déjà, le programme dans toute sa simplicité fait des émules car si le développement sur l’ensemble du département est logique, l’intérêt suscité en Indre-et-Loire…

Malgré une politique de proximité éprouvée, avec une participation systématique aux grandes manifestations publiques, les acteur de l’UFC ne se sentent jamais suffisamment proches et accessibles « Les personnes âgées et isolées sont des cibles parfaites pour des escrocs car il n’y a rien de plus facile que l’arnaque ! »

Un constat qui encourage les bénévoles à redoubler d’inventivité pour qu’aucune victime ne reste sans accompagnement.

Le Petit Vendômois