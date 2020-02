La Ferme des 4 Vents

Les initiatives pour des circuits courts, que ce soit pour les collectivités comme pour les particuliers, se multiplient. «Les Bio du coin» à Naveil, seul magasin dans le département à développer uniquement des produits bio et locaux en direct, fait partie de cette grande mouvance qui n’est pas pour nous déplaire. La Ferme des 4 Vents, à La Chapelle Saint Martin en Plaine, exploitation bio familiale, y vend ses produits, huiles et légumes secs.

Entre Maves et Mer, la Ferme des 4 Vents porte bien son nom. Une exploitation agricole battue par les vents, nous sommes en plaine, des champs à perte de vue. Producteur bio, David Boutin a repris la ferme céréalière familiale, seul au départ puis avec sa femme Marie-Pierre par la suite. «Après des études d’ingénieur agronomique, j’ai concrétisé, il y a 12 ans, mon rêve d’enfance de reprendre l’exploitation lorsque mon père a pris sa retraite. Petit à petit nous avons glissé vers le bio, par choix, d’abord en agriculture intégrée puis parcelle après parcelle pour être depuis l’année dernière en 100% bio sur l’ensemble de notre production, soit 215 hectares» déclare l’exploitant. Un choix raisonné pour des grandes cultures même si les céréales produites (1/3 des surfaces cultivées) ne sont pas valorisées en direct, les oléagineux pour l’huile (un autre 1/3) et les légumes secs (le dernier 1/3), ils en ont la maîtrise, du champ à l’assiette. Au fil des années, ils élargissent la gamme progressivement avec des lentilles vertes et corails, pois chiches, pois cassés, haricots blancs et rouges,…

En 2012 ils décident avec sa femme de lancer leur propre laboratoire pour fabriquer leur huile bio, 1ère pression à froid. D’abord des huiles classiques, colza et tournesol puis plus originales des huiles de chanvre et de cameline, une crucifère 5 fois plus concentrée en oméga 3 et abandonnée après la seconde guerre mondiale car peu rentable. «Il a fallu nous diversifier, venant travailler sur l’exploitation, la vente directe de notre huile nous le permettait. L’esprit bio, c’est produire et transformer finalement, aller au bout de la démarche et du consommateur. C’est également créateur d’emploi car cela demande plus d’heures de travail, des emplois relocalisés sur place» détaille Marie-Pierre.

David se lance également assez vite dès la reprise de l’exploitation dans la production de chanvre. Avant sa propre ferme, il avait eu une première expérience en Picardie avec cette plante très écologique car elle ne demande quasiment pas d’entretien et peu d’eau. Associé aux Chanvriers Blésois qui exploitent la paille pour l’isolation, le chanvre permet à la Ferme des 4 Vents une diversification alimentaire avec son huile. Avec des projets plein la tête, pourtant bien sur les épaules, ce jeune couple se lance prochainement, en 2020, dans la plantation de haies, quatre kilomètres prévus au final pour le gîte et couvert des oiseaux et insectes. «Vingt et une espèces de végétaux sont exploitées aujourd’hui chez nous. Un plaisir et un épanouissement, on teste des choses, parfois on abandonne» conclut David. Et tout cela en bio…

Retrouver toute la gamme des produits (Huiles et légumes secs)

de La Ferme des 4 Vents au magasin «Les Bio du Coin» –

Centre commercial de la Papèterie à Montrieux,

ouvert du mercredi au samedi –

Vente directe à la ferme le mercredi de 16h30 à 19h – www.fermedes4vents41.fr

Alexandre Fleury