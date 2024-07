La FNATH en lutte contre les pesticides

L’Association des accidentés de la vie (FNATH) qui représente depuis plus de 100 ans les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles voit chaque jour monter l’inquiétude liée à l’utilisation massive des pesticides tant dans le milieu agricole que chez les autres professionnels exposés ainsi que les particuliers. Elle constate effectivement les dégâts, physiques et psychologiques liés à leur utilisation. Il ne fait aujourd’hui plus guère de doute que ces entrants sont un enjeu majeur de santé publique. C’est pourquoi la FNATH alerte les pouvoirs publics d’un risque qui pourrait demain constituer un nouveau drame à l’échelle du drame de l’amiante. «Il y a urgence à agir» lançait l’association dans son communiqué de presse !