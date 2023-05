La Fourmi baladeuse à la Chartre

La Fourmi Baladeuse est une association qui réunit différents créateurs, artistes et artisans tourangeaux. Ouvrant régulièrement des boutiques éphémères pour mettre en valeur leurs créations, elle installera sa 11e boutique à la Chartre-sur-le-Loir à partir du 5 mai jusqu’au 30 septembre. Neuf artistes seront présents dans ce lieu afin de valoriser l’artisanat d’Art et l’Art contemporain en circuit court. La Fourmi Baladeuse fédère ainsi les artistes d’horizons divers, désireux de s’impliquer de manière dynamique et collective dans la diffusion de leur travail.

On y trouvera donc pendant cinq mois, les œuvres de Mélanie Lusseault, peintre et illustratrice tourangelle, les créations de sculptures en fil de fer de Mickaël De la lande, la broderie revisitée de Fukano Kano, l’artiste-ouvrier Eric Geoffroy et ses œuvres sculptées de rebuts industriels, les articles raffinés de maroquinerie de Julie Troncin, les sérigraphies de Lohengrin Papadato, les porcelaines et grès de Raisa Salvador, les œuvres de Cloomy et les créations céramiques de Caroline Giraud. Tous ces neuf artistes abordent un univers totalement différent, un voyage dans la création contemporaine d’aujourd’hui.