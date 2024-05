La Grande Journée des Écrivains Locaux

Après le succès de leur première manifestation en avril menée à Pezou conjointement avec l’association Vitalité Rurale, Littérart renouvelle la même formule le 25 mai au collège/lycée Saint Joseph de Vendôme : tables rondes, conférence, rencontres avec les écrivains locaux et remise des prix du concours de la nouvelle lancé en juin dernier.

Le but de Littérart, depuis sa création l’année dernière, est bien de s’entraider entre auteurs pour que chacun, suivant ses compétences et ses connaissances, apporte à l’autre et qu’il y ait ce partage d’expériences. Samedi 25 mai, outre les rencontres des écrivains locaux, Littérart a prévu des lectures publiques avec les auteurs, dix minutes par écrivain. Moment important également, la remise du prix de nouvelles, catégorie adulte et catégorie lycéens. «Nous avons reçu un peu plus de trente nouvelles grâce aux contacts que nous avions pris lors des différents salons auxquels nous avions participé» détaille Pascal Blondiaux, cheville ouvrière de l’association Littérart. Un prix sous le nom de « Patrice Bérard » en hommage au premier président de l’association disparu en février.

Plusieurs récompenses pour ceux qui ont été choisis pour leur qualité littéraire et la qualité des scénarios, des prix sous forme d’œuvres d’art remis par des artistes locaux comme Pierre Morali et sa sculpture de Ronsard, Roland Drover et sa sculpture « César de Vendôme » ou bien une peinture de Rodolphe Ndong Ngoua. « Nous désirions également encourager les jeunes à écrire. Si les premiers recevront une œuvre d’art, les quatre autres repêchés auront cinq séances gratuites des ateliers d’écriture, une mini formation pour les faire progresser et pourquoi pas éditer leur nouvelle » concluait Pascal Blondiaux, actuel président de Littérart.