La Maison Bleue 41 se déplace

Depuis 2013 à Blois, La Maison Bleue 41 du Conseil départemental de Loir-et-Cher a été aménagée comme une vitrine des solutions et équipements accessibles aux personnes en perte d’autonomie ainsi qu’aux aidants. Elle accueille un public de particuliers à la recherche d’information pour l’aménagement de leur habitat et propose visites, animations et actions de sensibilisation au sein d’ateliers.

Aujourd’hui grâce à une déambulation à l’aide de casques à réalité virtuelle et d’un film 3D, ce dispositif mobile emmène la Maison Bleue sur l’ensemble du territoire loir-et-chérien lors de manifestations dédiées au Bien vieillir ou encore dans les Maisons France-Services. « Nous avons fait le choix d’un outil dématérialisé pour aller plus près de nos usagers afin de présenter les solutions possibles leur permettant de rester le plus longtemps chez eux en sécurité et en toute autonomie » explique Monique Gibotteau, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la solidarité, de l’autonomie, du handicap et des aides à domicile.