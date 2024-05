La négociation pour gérer les conflits

Samedi 27 avril, le maréchal des logis chef Alexa Stolfo, négociatrice pour la région Centre Val-de-Loire affectée à la brigade de Gendarmerie de Meung-sur-Loire, a partagé son expérience et surtout ses techniques de gestion de crise avec des élus, le matin en présence du sous-préfet de Vendôme, Vincent Le Duff, à Pezou et l’après-midi à Marchenoir. Deux séances destinées, par la théorie puis la mise en situation, à former les élus à la gestion pacifique des incivilités par l’utilisation de techniques orales et gestuelles bénéfiques à la réduction des tensions. Écoute active, empathie et attitude symétrique pour apaiser les situations. Mais il s’agissait aussi de savoir reconnaître le point de non accès à la raison et savoir passer la main ou attendre que la situation s’apaise. Une approche toute en finesse qui fait désormais partie de la boîte à outils des élus.