La plate-forme de santé PAÏS arrive à Montoire-sur-le-Loir

Chef de file des solidarités, le Conseil départemental de Loir-et-Cher développe une politique ambitieuse en direction de l’offre de santé dans les territoires ruraux. Une politique qui s’inscrit également dans la stratégie d’attractivité du territoire, le département ayant renforcé le partenariat avec l’association PAÏS.

C’est en pleine crise de la Covid-19 que le dispositif PAÏS (Plate-forme Alternative d’Innovation en Santé) a été lancé en mai dans le bassin de vie de Montoire-sur-le-Loir. Face aux carences médicales, l’objectif du PAÏS est d’optimiser les conditions d’exercice des professionnels de santé en leur proposant de prendre part à un dispositif contribuant à pérenniser l’accès aux soins tout en valorisant les médecins généralistes. Ainsi, ce dispositif doit permettre d’attirer des médecins par de nouvelles conditions de travail, de maintenir une offre médicale dans la proximité, d’améliorer la qualité des soins et de limiter le recours aux services d’urgence.

En lien avec le Syndicat Mixte du Pays Vendômois, la CA Territoires Vendômois, la CC du Perche et du Haut Vendômois et la CC des Collines du Perche, ce dispositif réunit six médecins généralistes. Du lundi au vendredi, des consultations sans rendez-vous sont possibles de 8h à 20h sans interruption et de 8h à 12h le samedi, soit 64h de consultations hebdomadaires. Chaque médecin s’est engagé préalablement à effectuer des permanences et chaque planning est communiqué aux secrétariats médicaux et au SAMU pour n’avoir aucune rupture dans la prise en charge. Décloisonner l’articulation entre médecine de ville et hôpital, PAÏS est une plate-forme d’orientation et de régulation médico-sociale.

Le Petit Vendômois