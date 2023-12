La Régie en AG

L’association Régie de Quartiers de Vendôme depuis sa création en 1992 s’attache à contribuer à revitaliser le territoire dans le secteur de l’insertion économique et sociale.

Ainsi aujourd’hui, la Régie propose à tous les habitants et institutions trois activités d’insertion : le magasin Frip’art et la ressourcerie, le chantier multiservices comme la peinture, propreté et petits travaux et son service Espaces verts.

Avec un partenariat renforcé avec la ville de Vendôme et la communauté de communes dès sa création, les collectivités, les bailleurs sociaux et les différents acteurs de l’économie locale, la Régie de Quartiers en 2022 a employé 83 salariés qui représentent 25 temps plein et comptabilise 12 permanents pour l’encadrement. Des chantiers qui permettent finalement à La Régie de Quartiers d’accompagner ses salariés d’un temps court et en transition professionnelle vers une insertion dans le milieu professionnel privé avec un suivi personnalisé tout le long de son emploi au sein de la structure associative. «Notre principal critère lors d’un entretien avec un candidat, c’est sa motivation à s’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle» soulignait Charles Lavarenne, directeur depuis avril de l’association.

En effet, l’une des particularités des Régies de Quartier est de former ses salariés tout le long de leur parcours pour les préparer à l’emploi dans le secteur marchand comme la valeur travail, la gestion des conflits ou d’intégrer le développement durable dans les techniques de nettoyage. «En 2022, nous avons également multiplié par 5 le nombre de périodes de mise en situation professionnelle pour découvrir un métier afin de confirmer un projet et acquérir de nouvelles compétences» concluait le président.