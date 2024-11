La Semaine de l’Industrie, édition 2024

Loin des clichés, l’industrie est un secteur dynamique qui se transforme en profondeur pour répondre aux grands défis sociétaux : l’industrie du futur, la transition écologique, le numérique, la mixité des métiers, la place des femmes, l’économie circulaire… L’industrie avance et innove pour s’adapter aux enjeux de production et de souveraineté nationale. Plusieurs acteurs économiques et institutionnels dans le Vendômois répondent à l’organisation de cette semaine avec mardi 19 novembre de 9h à 12h30 au Minotaure à Vendôme un Forum des Savoir-faire Industriels pour échanger avec des chefs d’entreprise, voir des démonstrations et rencontrer des jeunes en formation. Un second temps avec une soirée débat ouvert à tous «Le Vendômois recrute : l’avenir s’écrit ici» jeudi 21 novembre à partir de 18h30 à la salle Condita de Naveil.

Inscription et informations : Inscription et informations : economie@catv41.fr ou 02 54 89 41 81