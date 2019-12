La Sérigraphie façon Anytag

Anytag existe depuis 1997, d’abord à La Ville-aux-Clercs puis à Saint-Firmin-des-Prés, en 2002, dans un bâtiment de la zone d’activité. Entreprise spécialisée dans la sérigraphie, elle a bien sûr évolué depuis l’origine, suivant l’avancée technologique mais également au gré des besoins de sa clientèle diversifiée.

Au démarrage, l’entreprise n’avait qu’une seule activité, l’impression sérigraphique pour les agences immobilières, les fameux panneaux «A vendre» ou «vendu». «Biologiste de formation, issu d’une famille de sérigraphes, nous nous sommes dirigés, avec Nathalie, ma femme, vers cette spécialité, d’abord dans l’entreprise familiale puis, très vite, en créant notre propre structure» explique Frédéric Domette, gérant d’Anytag. Dans les années 2000, le numérique bouleverse totalement le métier, devenant bien plus rentable que la sérigraphie. «Cela a changé le métier, en gagnant en productivité à moindre coût, le numérique permettait d’imprimer directement sur le support alors que la sérigraphie demande un écran par couleur. Il nous a fallu réagir très vite en cherchant de nouveaux marchés» poursuit le gérant. Aujourd’hui avec un parc machine moderne (traceur numérique, laminateur,…) en plus de l’impression sérigraphique et numérique, Anytag propose des découpes adhésives et des décors muraux personnalisés, totems publicitaires,…

Depuis le début des années 2010, Anytag s’est également engouffré dans une activité de niche. En effet, comment, en s’appuyant sur son métier de sérigraphe, Anytag pouvait apporter une valeur ajoutée à sa société ? La sérigraphie industrielle comme le marquage compliqué de pièces s’est mise en place petit à petit avec une prestation de service et une rapidité qui sied parfaitement aux petites structures. «L’entreprenariat a toujours été moteur pour moi. J’aime le côté technique, tout particulièrement, trouver des solutions à une problématique donnée» détaille Frédéric Domette.

Aujourd’hui, Anytag emploie quatre personnes, Célia et Stéphanie complétant l’équipe, niveau technique et traitement des fichiers clients ainsi que Nathalie Domette, plutôt dans le service comptabilité et production. Mais, comme les petites entreprises réactives, il faut pouvoir être interchangeable, polyvalent, chacun dans un rôle défini mais qui, si le besoin se fait ressentir, pouvoir s’adapter à un autre poste.

ANYTAG – Z.A. La Garenne – 41100 Saint-Firmin-des-Prés –

02 54 80 35 46 – contact@anytag.fr

Alexandre Fleury