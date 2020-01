La sexologie occidentale apprise aux Chinois

Jacques Waynberg, célèbre sexologue Français aux innombrables diplômes, Vendômois d’adoption, exerçant à l’hôpital de Vendôme, est engagé dans une formation unique, apprendre la sexologie occidentale aux chinois. Prochaine session dès le printemps, une formation qui se fera sur place, à Vendôme.

«En juin, je reçois un coup de téléphone d’une femme qui est chargée de créer du lien entre la Chine et la France dans tous les domaines d’activité. Elle me parle de ces 23 sexologues chinois, paramédicaux, médecins et gynécologues entre autres qui désiraient me rencontrer» détaille Jacques Waynberg. Une volonté de la Chine de s’ouvrir ou tout au moins de comprendre la sexologie occidentale, bien différente de la sexologie chinoise. Ils ont choisi l’Europe et la France, plutôt que l’Amérique. «Ils sont assez fiers finalement d’être formés en France. Je pouvais bien sûr leur proposer Paris mais j’ai désiré les faire venir en Vendômois où ils logeront, à l’hôtel Vendôme, tandis que les cours seront dispensés au Mercator» poursuit le médecin. Une formation qui se fera aussi sur place en Chine à Shanghai, une soixantaine d’heures pour atteindre le premier degré.

Un sujet délicat comme le dit simplement Jacques Waynberg, car question sexologie, c’est un sujet encore tabou en Chine. «Ils sont encore très imprégnés par la philosophie confucéenne, comme nous l’avons été nous aussi – et peut-être encore – par la religion chrétienne. Ils restent beaucoup dans une attitude de réserve. Rien à voir avec le délire pornographique dans lequel l’Occident est plongé» confie-t-il. Ainsi, cette formation tendra à présenter la sexologie occidentale, faire avancer l’idée de l’épanouissement personnel dans un contexte extrêmement prudent et prude mais où la sensualité est présente en Chine. Durant un premier voyage que le sexologue français a fait à Shanghai en octobre, il a dû les rassurer tout en apprenant beaucoup sur la représentation de la sexualité chinoise. Un monde nouveau s’ouvre pour Jacques Waynberg. «C’est assez passionnant quand on arrive sur place là-bas, on atterrit sur une autre planète. Le quotidien étant totalement différent, on devine alors que les relations humaines le sont également avec un positionnement familial très fort et le rôle de l’enfant primordial» conclut le docteur.

Alexandre Fleury