La Société Départementale d’Agriculture, le comice et après…..

Le comice de Thoré a permis de distinguer le travail des éleveurs et de récompenser les animaux à l’occasion des différents concours (palmarès du 1ᵉʳ au 3ᵉ prix).

Vaches Laitières

Race « Normande » 1ère lactation : Suzette (gaec Les Sapins), Ratatouille (earl de la Hallaudière), Roanne (earl de Rocheux). 2e lactation : Panoplie (earl de La Hallaudière), Portonovo (earl de La Grande Forêt), Pétunia (gaec des Sapins). 3e lactation : Orenoque (earl de Rocheux), Ondée (earl de La Hallaudière), Plésoise (gaec des Sapins). 4e lactation : Nancy (earl de Rocheux), Naturelle (earl de La Hallaudière). 5e lactation : Jacinthe (earl de La Hallaudière), Melin (earl de Rocheux). Meilleure Mamelle Jeune et Jeune Vache : Panoplie (earl de La Hallaudière). Meilleure Mamelle Adulte et Vache Adulte : Nancy (earl de Rocheux). Meilleure Laitière : Jacinthe (earl de La Hallaudière). Prix d’élevage : gaec des Sapins. Grande championne : Nancy (earl de Rocheux).

Race « Prim’Holstein » Génisse de moins de 12 mois : Taloche (gaec Terre Lait), Tocket Gah et Mancell Tess (élevage de la Mancellière). Génisse de 12 à 18 mois : Bella (élevage de la Mancellière), Tartine (Bruno Verdier), Shana (gaec de La Poterie). 1ère lactation : Rainette et Rieuse (Agro-campus des 2 Vallées), Rougeole (gaec Terre Lait). 2e lactation : Platine (Bruno Verdier), Peggy (gaec Perron), Poire (Eric Biard). 3e lactation : Omelkera (élevage de La Mancellièr)e, Occitane (gaec Villemier), Nella (Agro-campus des 2 Vallées). 4e et 5e lactation : Grassou et Mont Blanc (François Asselin), Lalleure (Eric Biard). 6e lactation et plus : Jakarta (gaec Terre Lait), Jonquille (Bruno Verdier), Jupette (Yves Pasquier). Junior : Bella (élevage de La Mancellière). Meilleure Mamelle Jeune : Platine (Bruno Verdier). Jeune Vache : Rainette (Agro-campus des 2 Vallées). Meilleure Mamelle Adulte : Jonquille (Bruno Verdier). Vache Adulte : Omelkera (élevage de La Mancellière). Meilleure Laitière : Libellule (Yves Pasquier). Prix d’élevage : Agro-campus des 2 vallées. Grande Championne : Rainette (Agro-campus des 2 Vallées)

Bovins « viande »

Race « Blonde d’Aquitaine » Veau : Terre et Tunisienne (Frank Charrier), Dumbo (Jean-Claude Huard). Génisse de moins de 18 mois : Texas (earl Derouet), 2219 (earl de la Haudrière), Talma (earl Derouet). Génisse de 18 à 24 mois : Sagy (earl Derouet). Vaches : Magnifique (earl Derouet), 9935 (earl de la Haudrière), Outrage (earl Derouet). Vaches suitées : Neptune et Oderise (Franck Charrier), Narcisse (Jean-Claude Huard). Prix d’élevage : Franck Charrier

Race « Charolaise » Veau mâle : 0534 (gaec de la Vieille Fontenelle), 2141 et 2133 (gaec de la Grésillière). Veau femelle : 2231 et 2233 ( gaec de la Montroterie), Talence (gaec Vaucher). Génisse 2022 : Talonette (gaec de la Grésillière), Tactile (Sébastien Corbion), 2270 (scea des Pignons). Génisse 2021 : 1499 (earl de la Glacière), Soie (gaec de la Grésillière), Santa Fé (gaec de la Vieille Fontenelle). Génisse 2020 : 0088 (gaec de la Montroterie), Régatte (earl des 4 Epis), Reine (Sébastien Corbion). Vache : 1900 (gaec de la Grésillière), Osmose (gaec de la Vieille Fontenelle), Perche (Sébastien Corbion). Vache suitée : Pampelune (gaec Vaucher), 3033 (earl Barbereau), 1632 (gaec de la Montroterie). Prix d’élevage : gaec de la Montroterie.