La tête dans les nuages

L’aviation sera à la fête une fois de plus les 28 et 29 septembre à l’aérodrome de Blois-Le Breuil. Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir le monde fantastique des airs avec ses acteurs, écoles et associations et participer à des vols découverte.

Ouvrir ses portes pour faire connaître l’aviation légère et sportive est bien le moteur premier de cette fête. Car, au-delà de la découverte du monde merveilleux des avions, planeurs, ULM, autogires ou hélicoptères, la Fête de l’aviation, événement national dans tous les aérodromes, peut susciter des vocations. Une manifestation qui permet également de sensibiliser les visiteurs au travail effectué toute l’année par les associations, à travers les nombreux stands faisant découvrir leur passion et leurs actions créatives et tournées résolument vers les jeunes. Plus encore que l’initiation, l’aviation bâtit le futur par son innovation permanente et véhicule un véritable esprit d’équipe et se tourne inexorablement vers des initiatives éco-responsables afin d’harmoniser à la fois le plaisir de voler et le respect environnemental.

Alors, le ciel et les étoiles vous attirent ? En septembre, la Fête de l’Aviation vous invite à venir en famille ou entre amis pour découvrir son univers.