La Verrerie des coteaux colore votre Noël

Depuis sept ans déjà, Lucille et Nicolas Pinquier font vivre cette belle tradition des authentiques boules de Noël qu’on peut venir souffler soi-même. Il reste quelques places jusqu’à fin novembre !

Reprenant la verrerie de Gérard Torcheux en 2016, le jeune couple qui s’était formé chez un grand nom français a voulu perpétuer la tradition de la vraie boule : celle créée par des verriers de l’est au XIXe siècle pour rappeler les fruits suspendus au sapin. Depuis, plusieurs centaines d’habitants de la vallée ou de touristes sont passées par Poncé pour souffler leur propre boule.

«C’est un petit atelier de 15 minutes montre en main – explique Nicolas – on leur fait attraper le verre dans le four avec la canne, y mettre la couleur qu’ils choisissent et, enfin, souffler. Ils repartent avec leur création.» Bien rôdé à l’exercice, le verrier prend les volontaires un par un pour bien les guider et les accompagner. Une expérience passionnante et marquante à la fois que beaucoup renouvèlent en famille à plusieurs reprises d’une année sur l’autre.

Une nouvelle apprentie

Quant à la collection 2023 qu’il produit avec son ouvrier Romain Martin (Meilleur apprenti de France 2022), Nicolas a choisi de la décliner dans une douzaine de couleurs, dans un verre bullé traditionnel «qui rappelle aussi ce qui se faisait au Centre artisanal de Paillard.» A eux deux, aidés de la nouvelle apprentie Lisy Picard qui vient de la Marne, ils devraient en produire trois à quatre cents cette année encore.

Pratique

Ateliers de 15mn les samedis et dimanches entre 9h et 12h et 14h et 18h jusqu’au 26 novembre (sur inscription au 02 43 79 05 69).