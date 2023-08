La vingtième édition en préparation

Le Salon du Livre de Vendôme fêtera en septembre son vingtième anniversaire. L’occasion de revenir à la genèse de sa création avec un concours de poésie en hommage à son fondateur, Pierre-Alain Hortal.

Pendant les quatre premières années de son existence, le salon était orienté exclusivement vers le genre poétique. « En 2003, Pierre-Alain Hortal créait en même temps cette rencontre et l’association du Cercle des Poètes Retrouvés en Vendômois. Un salon très confidentiel en fréquentation et qui s’ouvrira petit à petit aux nouvelles d’abord puis, aux romans pour devenir un salon généraliste » se souvient Gilles Simon, président de l’association organisatrice. En cette vingtième édition, un hommage sera donc organisé avec ce grand prix «Pierre-Alain Hortal» décerné à la meilleure poésie en vers libres ou en prose sur le thème de l’indignation sous forme d’un concours ouvert au plus de 18 ans jusqu’au 31 juillet. Un premier prix qui se verra remettre une œuvre de l’artiste vendômois Alexis Pandellé.

« L’invité d’honneur est toujours associé à un artiste et, lors de la remise des prix aux Greniers de l’Abbaye, nous aurons également des intermèdes musicaux de Pierre Meige, un ami de Pierre-Alain qui chantera des chansons de Ferrat, Boris Vian ou Brassens » détaille le président. Le salon du livre accueillera une quarantaine d’auteurs et d’éditeurs comme la maison d’édition Coq Urbain, à la frontière entre la littérature et le slam. « L’auteur Guy de Saint Roch est notre invité d’honneur car il a participé en tant qu’écrivain aux 19 éditions précédentes » poursuit Gilles Simon. Présent également Jean-Pierre Rey qui présentera son roman d’anticipation « Ouragan sur les jeux 2024», lui qui était présent il y a deux ans avec son livre « Moi Moustache, chien-soldat », un regard sur les guerres napoléoniennes du point de vue, au niveau du sol, d’un chien. Tout un programme en somme qui se prépare pour septembre !