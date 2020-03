L’ADSB a fêté les donneurs

2020 commença très fort pour cette association, si c’est une nouvelle année c’est aussi un nouveau projet pour L’Association pour le don du sang bénévole du Vendômois (ADSB).

En effet, vendredi 3 janvier, dans le cadre de la patinoire “Abbaye on ice”, elle souhaita une année « sang pour sang solidaire » aux donneurs du territoire lors d’une soirée festive. Cette manifestation était une première. Les bénévoles ont ressenti le besoin d’innover pour renouveler l’image du don du sang, mais aussi pour mettre davantage en valeur les donneurs bénévoles et les remercier d’une manière plus marquante, car, sans leur générosité, la solidarité ne pourrait exister. Bien entendu ils profitèrent de cette soirée pour faire aussi la promotion du don de sang auprès d’un plus large public, ils offrirent la possibilité à tous ces donneurs de venir avec quelques amis. Le Vendôme Roller Club anima gracieusement cette soirée avec beaucoup de dynamisme en organisant des jeux.

Le point d’orgue se déroula en première partie de cette soirée, une émouvante remise de trophées fut prévue pour rendre hommage aux doyens qui désormais sont atteints par la limite d’âge et qui ne peuvent plus donner leur sang. Après avoir honoré Liliane Jonneau, Jean Perroche, Christian Serpin, Jacqueline Gilloteau, Françoise Landry-Costa, la présidente de l’association, Geneviève Buffière, leur demanda de témoigner sur leur expérience de donneur, ce qu’ils firent bien volontiers et avec beaucoup d’émotion car le don du sang est aussi un engagement qui va bien au-delà des enjeux individuels, c’est une vraie transmission, un don de vie. La cérémonie se clôtura par un discours de la déléguée de l’Établissement français du sang, Élise Thubert, qui remercia les donneurs et les bénévoles. La soirée, fort chaleureuse et conviviale, se termina autour d’un verre de l’amitié suivi d’un buffet campagnard.

N’oubliez pas de venir soutenir l’Établissement français du sang en donnant votre sang tous les premiers vendredis de chaque mois à la salle du Temple de Vendôme de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Julie Poirier