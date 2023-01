Laïcité célébrée au Lycée Agricole de Montoire

Un travail sur la laïcité, débuté dès la rentrée de septembre pour ces jeunes de seconde Bac Pro, apprentis en Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole (CGEA), a été présenté début décembre devant les autres élèves du lycée agricole de Montoire.

Une restitution de tout ce travail qui s’est organisée en plusieurs temps forts ce 9 décembre. «Aujourd’hui dans les programmes, nous avons de l’Education morale et civique pour les secondes Bac pro, une action menée partagée entre l’histoire géographie et le socio-culturel. Ces sujets sur la laïcité ont été intégrés suite à la réforme du Bac Pro et de l’assassinat de Samuel Paty» soulignait Laurent Mameaux, directeur adjoint de l’établissement agricole de Montoire. Un travail donc autour d’un référentiel du Ministère de l’éducation qui demande aussi bien de l’écrit que de l’oral tout en intégrant de l’accès au média. C’est pourquoi, les trois professeurs, Cédric Rouby, Clotilde Beauvais et Nathalie Faron ont travaillé avec leurs élèves sur trois moments : l’un en déclamant sous le préau des articles sur la déclaration de l’homme et du citoyen, un autre sous forme de sketchs autour de situations où la laïcité est mise en jeu et un dernier temps avec une exposition aux foyers.

«Autour de ce thème, ces exercices écrits et oraux ont permis aux élèves de travailler leur français et leur expression sans s’en apercevoir finalement. Nous avons déterminé avec eux les sujets les plus parlants et ils ont fait toutes leurs recherches sur internet» détaillait Nathalie Faron, professeure d’Histoire-géographie. Les élèves ont même créé un Quizz sur la laïcité que l’on peut scanner si l’on désire y répondre grâce à un QR code que l’on retrouve tout au long de l’exposition