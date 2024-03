Laïcité et Liberté(s)

Le Comité Vendômois de la Laïcité (CVDL) organise une conférence-débat avec le normalien agrégé de lettres et auteur, Jean-Paul Brighelli, autour de la laïcité et des libertés samedi 16 mars aux Greniers de l’abbaye.

«La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres mais la liberté d’en avoir une» tel qu’on peut le lire sur le site internet du gouvernement dans la rubrique «Qu’est-ce-que la laïcité ?». Garantissant la liberté de conscience, elle permet donc de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l’ordre public tout en impliquant la neutralité de l’État et en imposant l’égalité de tous devant la loi sans distinction de religion, véritable valeur de notre République depuis le loi de 1905.

Invité à débattre par le CDVL, Jean-Paul Brighelli, est l’auteur d’«Une école sous influence» récemment retravaillé où il dénonce la mainmise islamique sur des élèves. «La laïcité est maintenant vue comme étant opposée à la liberté de conscience par certains et on voit bien qu’à travers des sondages récents, notamment chez les jeunes, elle est perçue et ressentie comme un obstacle, une contrainte et comme hostile à leur religion» insiste Maryse Haslé, cheville ouvrière du CDVL. Face à la loi de 2004 qui interdit le voile dans les collèges et lycées, on voit bien un mouvement récent de contre-offensive comme à l’image encore actuelle en ce début mars d’un proviseur menacé de mort pour avoir refusé l’accès au lycée à trois jeunes filles voilées. La laïcité, plus de 100 ans après avoir été promulguée en loi, est à nouveau sur le devant la scène médiatique et d’actualité.