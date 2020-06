L’appel à la solidarité

L’activité a été arrêtée pour les centres équestres au cours de ce confinement mettant en péril leur existence ; les écuries du Vendômois lancent un appel aux dons sur leetchi.

Pour nourrir et soigner les chevaux, les charges restaient partout incompressibles tandis qu’en raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité de pratiquer, les rentrées d’argent étaient devenues inexistantes pour tous les centres équestres. Malgré le confinement des propriétaires et des cavaliers, les chevaux ont toujours eu besoin d’être nourris, soignés et travaillés.

Florence et Tiffany, deux cavalières du centre équestre des écuries du Vendômois à Azé, ont alors ouvert une cagnotte en ligne afin d’aider Katherine et son équipe à couvrir les dépenses obligatoires tels la nourriture, la paille, le maréchal ferrant, les soins… La cagnotte solidaire permettra de combler une partie des frais et de réduire au maximum les pertes engendrées pendant cette période si particulière. Les dons en ligne sur le site leetchi sont possibles jusque fin juillet.

Depuis fin mai, la pratique reprend petit à petit ; les cours recommencent en respectant les gestes barrières et en ouvrant l’accès aux enfants et adultes autonomes.

Les écuries du Vendômois

Les Bellezéveries, 41100 Azé

02 54 72 14 59

Pour vos dons : www.leetchi.com/c/appel-a-solidarite-pour-les-ecuries-du-vendomois

Julie Poirier