L’assainissement qui embellit votre jardin

Née il y a cinq ans exactement, avec deux co-gérants à sa tête, l’entreprise Epigée à Vendôme s’est spécialisée dans la phytoépuration, un domaine innovant, l’assainissement durable, esthétique et écologique à base de roseaux et iris, sans fosse, ni vidange.

Au tout départ, Epigée devait uniquement travailler autour des études de ce nouveau système d’assainissement franchisé Aquatiris et laisser aux sous-traitants la pose suivant un plan bien défini par l’entreprise vendômoise. «Nous n’avons pas pu finaliser de partenariat avec des entreprises de TP et surtout qu’elles soient disponibles quand nous avions besoin d’elles ce que l’on peut comprendre. Finalement nous avons décidé de monter une équipe et nous nous sommes lancés sur les chantiers clé en main, étude et réalisation des projets» explique l’un des co-gérants Sébastien Beaudeux, qui travaille dans le domaine des filières végétalisées depuis 2008 après un master spécialisé en traitement des eaux et sols pollués ; Aujourd’hui Epigée ce sont sept salariés, qui permettent de former deux équipes pour les chantiers.

Le système est simple finalement, adapté et dimensionné au nombre de pièces de la maison. «L’eau usée arrive en partie haute d’un premier bac pour être filtrée dans un drain fait de sable, et de différentes épaisseurs de graviers. Sur le dessus poussent des roseaux, exactement six par m2 car il a d’abord une capacité mécanique à être capable avec ses racines à décompacter le granulat et ainsi créer par le mouvement du vent des espaces autour des tiges qui permettra aux eaux usées de toujours s’infiltrer. En partie basse, l’eau filtrée s’écoule ensuite dans un filtre fleuri. Aucune eau stagnante ni apparente» détaille Yanis Lerochereuil, l’autre co-gérant d’Epigée. Le grand ennemi du système c’est la boue. Le roseau oxygène l’ensemble et sert donc à faire travailler les bactéries car ce sont elles qui vont agir sur le système pour éviter la fermentation. Le plus ancien équipement collectif qui utilise cette technique est à Saint-Bohaire à côté de Blois et existe depuis 1982. Les drains n’ont jamais été changés, signe que la phytoépuration a de beaux jours devant elle.