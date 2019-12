L’association Les Restos du Coeur rentre en campagne

Depuis fin novembre, la 35e campagne des Restos du cœur a débuté. Face à l’augmentation des bénéficiaires et à la baisse du fonds européen d’aide aux plus démunis, la section de Vendôme a réuni ses troupes en amont de la nouvelle campagne.

Le centre de Vendôme accueille 41 bénévoles actifs sur le terrain. Composée de chauffeurs, distributeurs, collecteurs et personnes à l’accueil pour les inscriptions, l’association se veut conviviale et avec une ambiance plutôt familiale. «L’hiver dernier, nous avons accueilli à notre local 195 familles et servi plus de 31 000 repas. Je pense comme notre président départemental, Jean-Claude Didion, que la prochaine campagne verra hélas sûrement une augmentation de ces chiffres» s’inquiète Michèle Jigorel, responsable de la section de Vendôme. Alors chacun s’affaire déjà à la collecte, travail très important et au local, 8 personnes gèrent le comptage, la pesée et le rangement de toutes ces denrées récoltées chaque semaine dans les grandes surfaces partenaires. Un salon de coiffure à disposition 2 fois par mois gratuitement. Chacun a son poste, prêt à accueillir les bénéficiaires, tous les mardis matins et vendredis après-midis.

Cette année, les Restos du cœur de Vendôme recevront l’aide d’étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée Agricole d’Areines. En effet, 5 étudiants, dans le cadre du Projet d’initiatives et de communication qu’ils doivent mettre en place, se sont tournés vers l’association vendômoise pour donner un coup de main. Non pas comme bénévoles mais en organisant, le 14 décembre, un concert de musique actuelle. «Pour avoir accès à cet événement musical caritatif, nommé «Sound si t’aimes», l’entrée est payante mais sous forme de denrées alimentaires avec un minimum de 5 articles. L’intégralité des dons sera reversée aux Restos du Cœur » explique Romane, l’une des porteuses du projet solidaire. Une belle façon de participer à cette aide humanitaire. Multipliant ainsi les dons, tout est possible quand on agit avec le cœur.

«Sound si t’aimes» du reggae à la techno le 14 décembre de 19h à 3h du matin

Entrée 5 denrées alimentaires non périssables (pâtes, riz, huile,…)

Centre Culturel des Rottes, Avenue Clemenceau à Vendôme

Les Restaurants du Cœur, Avenue Georges Clemenceau à Vendôme

distribution le Mardi de 9h30-11h30 et le vendredi de 13h30 à 16h

Alexandre Fleury