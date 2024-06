L’au revoir de Christiane, la passion du choeur

Bon nombre des choristes de la «Clé des Chants» avaient les yeux humides en cette soirée du 24 mai en entourant Christiane Duguet, leur cheffe de chœur, qui depuis 30 ans d’exercice bénévole confirmait la cessation de la direction de la chorale. A la présidente Maryline Neilz et aux choristes présents, elle adressa un vibrant «Merci à toutes et à tous qui avez réservé votre temps à cette merveilleuse activité, sans oublier Marie-France Carbuccia pour ses compétences de pianiste et sa disponibilité».

Avant de s’établir à Saint-Ouen en 1994 et de créer aussitôt «La Clé des Chants», Christiane avait poursuivi en région parisienne, dès l’âge de 19 ans et parallèlement à son activité professionnelle, un cursus de choriste au sein de chorales renommées comme «A Cœur Joie» ou la «Psalette». Après plusieurs stages de direction où se révélèrent ses qualités humaines et sa valeur pédagogique, elle assura la direction de plusieurs chorales, à Sceaux, au Plessis Robinson et aux Chœurs de Paris. Pour tous ces services bénévoles, Christiane fut honorée en 1999 de la Médaille des Sociétés Musicales et Chorales. Tous les choristes vendômois ont apprécié son choix de ne pas sacrifier la qualité à la quantité et de présenter lors des concerts, comme ceux au profit de l’œuvre Rétina, un programme équilibré entre œuvres élaborées et chants plus courts. Merci Christiane

Et maintenant… un noyau dur de choristes entend reprendre son souffle et accueillir chanteuses et chanteurs pour poursuivre le bonheur de chanter ensemble (info tel 06 19 22 12 33 ou 06 84 99 79 73)