«L’aviation» d’hier à demain

L’Université du Temps Libre du Vendômois (UTLV) propose, lors de sa session de printemps du 2 au 30 mars, 8 conférences sur l’aviation, qui se dérouleront, à 14h30 au Centre de Soins André Gibotteau à Vendôme.

Lundi 2 mars – Histoire de l’Aéronautique. Avec le Général Hugues Silvestre De Sacy, ancien Chef du service historique de l’Armée de l’Air.

Jeudi 5 mars – L’armée de l’Air. Intervenant Officier de l’Armée de l’Air.

Lundi 9 mars – L’aéronautique navale. Intervenant Officier de la Marine Nationale.

Jeudi 12 mars – L’hélicoptère. Intervenant membre de l’Association Aéronautique et Astronautique de France.

Lundi 16 mars – L’aviation commerciale. Christian Ravel, Membre de l’Académie Air&Espace, Fondateur du Musée Régional de l’Air à ANGERS, ancien Commandant de bord à Air France.

Lundi 23 mars – L’aviation du Futur : les drones. Contre-Amiral Jacques PETIT, Spécialiste mondial des drones.

Jeudi 26 mars – L’aviation légère et sportive. Christian Ravel, Membre de l’Académie Air&Espace, Fondateur du Musée Régional de l’Air à Angers, ancien Commandant de bord à Air France.

Lundi 30 mars – Réunion de synthèse. Exposition d’aéromodélisme proposée par le Centre d’Aéromodélisme de Blois-Le Breuil. Présentation de la session d’automne. Verre de l’amitié.

contact : UTLV, 140 Fg Chartrain, Vendôme

www.utlvendome.fr, 02 54 77 43 68

L’aventure du Concorde

Jeudi 13 février, à 14h30, au Centre de Soins André Gibotteau, à Vendôme (entrée libre), se déroulera une conférence dont le thème portera sur l’aventure du Concorde et présentée par Pierre GRANGE, Président de l’Association des Professionnels du Concorde et du Supersonique (APCOS) et ancien pilote d’essais et pilote de Concorde.

Pierre Grange racontera l’histoire et le défi technologique que représentait pour la France des années soixante, cet avion fabuleux.

Vous revivrez un vol Paris New-York à Mach 2 dans ses dimensions techniques et commerciales. De la préparation du vol à l’atterrissage, vous découvrirez les différentes phases d’un vol supersonique ainsi que l’ambiance toute particulière qui régnait à son bord.

