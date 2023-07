Le bateau Loir-et-Cher stable dans la tempête coup de ciseau…

Au fil des mois, le bateau Loir-et-Cher, barré par son amiral, Philippe Gouet, a trouvé sa vitesse de croisière et les débats un peu brouillons du début ont laissé place à des échanges cordiaux, feutrés et un peu tendus, tout de même, à moins de trois mois des prochaines consultations sénatoriales.

Le duo le plus minoritaire, Hanan El Adraoui et Benjamin Vételé (Blois 1), est même très écouté dans ses interventions bien structurées et musclées, contre l’extrême droite « de plus en plus présente dans le sud du département » et sur d’autres points sociaux, sans être toutefois suivi par un vote d’adhésion. Cela n’empêchera pas ce néanmoins sympathique duo de continuer de dire ce qu’il veut dénoncer au titre de la liberté d’expression et de la démocratie.

Parmi les quelque vingt dossiers de la dernière session du Conseil départemental, en présence d’une bonne soixantaine de jeunes membres du Service National Universel (SNU) très attentionnés, le projet de maison de santé pluridisciplinaire d’Azé s’est vu accorder une subvention de 100.000 euros dans le cadre des actions portées par le plan « Le 41 en bonne santé 2022-2028 » et deux unités mobiles de téléconsultations seront expérimentées, pour un an, dans les Collines du Perche et dans le sud du Loir-et-Cher, à raison d’une subvention de 300.000 euros sur deux ans à l’association de Soins de premier recours Centre-Val de Loire pour des postes d’infirmiers mobiles, à raison de dix heures/jour, 7 jours sur 7.

Le Département n’oublie pas les jeunes et un chèque de 41 euros sera attribué aux 8-18 ans afin de leur favoriser l’accès aux écoles de musique, chant, théâtre, ou dans un club de sport associatif. Certains vont regretter de ne pas habiter dans le territoire de Belfort (90 euros possibles !).

La bourse reprise emploi saisonnier (BRES) a été reconduite pour un montant forfaitaire de 150 euros afin de séduire une main-d’œuvre pas toujours argentée…, mais qui a envie de bosser.

Par la voix de Claire Foucher-Maupetit, vice-présidente chargée, entre autres, des finances, le compte administratif 2022 laisse apparaitre un excédent brut consolidé de 29.619.776,28 euros (32,8 en 2021), ce qui annonce un effet ciseaux (baisse des recettes et augmentation des dépenses sociales) sous-jacent.

Le projet de budget supplémentaire s’établit à +9.422.740,29 euros en dépenses et +6.749.519,73, en recettes. Il va falloir être de plus en plus prudents dans la gestion des finances départementales.

« Les efforts pour accroître nos investissements sont nécessaires pour apporter aux Loir-et-Chériens, les infrastructures dont ils ont besoin et assurer, aussi, un soutien indispensable à l’économie locale. Les fondamentaux que nous avons toujours su respecter, avec, notamment, un ratio de désendettement maîtrisé, devraient nous permettre de faire face à l’effet ciseau sous-jacent qui a débuté en 2022 et qui risque de se poursuivre et de s’intensifier en 2023 » a conclu Philippe Gouet avant de lever la séance, sur le vote positif des décisions modificatives du budget 2023…

Et, maintenant, rendez-vous après les élections sénatoriales, avec peut-être, de nouvelles têtes dans l’assemblée départementale, selon le verdict des urnes.