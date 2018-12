Le Bien-être des animaux expliqué aux enfants

Expliquer dès le plus jeunes âge le bien-être des animaux, c’est la mission que se sont donnés, au sein de la garderie «Les Galopins» de Vendôme, ces 5 étudiantes du lycée agricole d’Areines, à travers leur Projet d’Initiative et de Communication (PIC).

Maylis, Charlotte, Elodie, Marine et Cloé sont en deuxième année de BTS Production animale au lycée agricole d’Areines et ont à préparer dans leur cursus scolaire un PIC pour les former à présenter devant un public un projet. «Nous avons choisi un sujet assez large en somme, construit en 5 ateliers pour diviser la cinquantaine d’enfants. On débutera mercredi 5 décembre par la présentation d’un petit diaporama tous ensemble puis on séparera les groupes» expliquent-elles. Le thème du bien-être animal comme le stress, l’inconfort, la douleur, les laisser exprimer leurs comportements naturels, est un sujet qui plaît aux enfants car ils restent sensibles à la cause animale.

Des chapitres comme le braconnage, les zoos, les cirques, l’élevage intensif, les abandons ou l’expérimentation animale seront abordés. «Il faut que cela reste assez ludique car nous nous adressons à des enfants âgés entre 6 et 10 ans» poursuivent-elles. Dominique Souvrain, leur professeur d’Education Socio- Culturelle qui suit ce groupe, les a simplement guidées, elles se sont chargées de tout organiser. Le lycée leur alloue une petite somme d’argent pour créer leur affiche et offrir un goûter convivial en fin de séance pour tous les enfants présents.

Alexandre Fleury