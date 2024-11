Le bien vieillir en forum au Minotaure

La qualité de vie des séniors vous intéresse ? Vous ou vos proches souhaitez en savoir plus sur les outils et les services permettant de bien vieillir en Vendômois ? Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda la date du 28 novembre au Minotaure pour le Forum du Bien Vieillir à Vendôme.

55 stands d’information et de services spécialisés vous attendent de 14h à 18h avec les thématiques telles que celle liée à l’avancée en âge. Des ateliers pratiques comme un simulateur de vieillissement ou l’adaptation du logement pour continuer à rester chez soi en adaptant l’univers dans lequel on vit. Plusieurs temps d’échanges seront proposés avec des professionnels et des aidants.

Le matin sera réservé aux professionnels de la santé, du social et acteurs engagés auprès des personnes âgés dans le département avec un accueil dès 9h mais sur inscription. Une matinée dédiée à un temps d’échange privilégié avec quatre conférences autour de la prévention des chutes, en enjeu central pour les séniors. Déjeuner offert par le Centre hospitalier Vendôme-Montoire pour prolonger les discussions avant de visiter l’après-midi tous les stands mis en place.