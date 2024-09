Le Cercle tient salon

Depuis plus de 20 ans, l’association Le Cercle des Poètes Retrouvés en Vendômois organise un salon littéraire en septembre. À l’origine axé sur la poésie avec son président fondateur Pierre-Alain Hortal, lui-même poète, ce rendez-vous annuel s’est depuis agrandi à toutes les formes de littérature. Ainsi, le 21e Salon du livre accueillera les 21 et 22 septembre une dizaine d’auteurs vendômois et parmi la trentaine d’écrivains invitée, Jean-Charles Dorges, Président de la Société des Poètes Français et des artistes locaux sous le marché couvert de Vendôme.

«Ce que nous aimons au Cercle des Poètes, ce sont ces moments conviviaux dans une ambiance accueillante et chaleureuse» souligne d’emblée Michelle Van Hoeymissen, vice présidente de l’association et véritable cheville ouvrière de l’événement 2024. Car au-delà des invités écrivains qui pourront discuter de leurs œuvres littéraires avec les visiteurs, les membres du Cercle des Poètes désirent recréer sous le Marché couvert avec plantes et arbustes, un lieu accueillant où l’on retrouvera également une exposition de 2 artistes vendômois, YvanJ et ses sculptures ainsi que la plasticienne Josy Moreau-Peter et ses toiles colorées. «L’art et l’écriture pour que les visiteurs franchissent les portes du salon plus facilement» poursuit la vice-présidente.

Cette nouvelle édition accueillera des écrivains nationaux et internationaux mais également des Vendômois comme Octavie Gérard, membre de l’association, auteure vendômoise qui dédicacera son nouveau roman historique «Comme un vol d’étourneaux» se déroulant pendant la Seconde Guerre Mondiale dans le village de Maves.

Outre ce salon, l’association organise une multitude de rendez-vous dans l’année à l’Espace 102 faubourg Chartrain. Il est d’ores et déjà prévu une soirée Boris Vian en février, écrivain qui résume bien à lui tout seul la passion des membres du Cercle des poètes Retrouvés en Vendômois, l’écriture et la musique.