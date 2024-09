Le château de Frétay célèbre l’artisanat

À quelques pas de Savigny-sur-Braye, les jardins du château de Frétay accueilleront à nouveau le célèbre Salon des Artisans d’Art pour la cinquième édition. Les 14 et 15 septembre, 43 artisans passionnés, du bronzier à l’horloger en passant par le céramiste et le tapissier, se réuniront pour partager leur savoir-faire et leur passion. Une occasion unique de découvrir des métiers d’art fascinants dans un cadre charmant.

« L’objectif de ce salon est de faire vivre l’économie locale et de surprendre le public en mettant en avant des métiers rares », s’enthousiasme Marie-Hélène Poisson, restauratrice de meubles et objets en marqueterie Boulle, et initiatrice de cette exposition avec son mari sur leur propriété, aidés d’une trentaine de bénévoles. «Nous accueillons des artisans de la région ainsi que des participants venant parfois de très loin, comme des États-Unis.»

Pour cette cinquième édition du Salon des Artisans d’Art, Marie-Hélène Poisson s’est surpassée en ouvrant les portes de son château à la Maison Rémy Garnier, bronzier d’art haut de gamme à Paris et à Château-Renault, invité d’honneur. «Cinq artisans de la maison, qui façonnent des œuvres pour le monde entier depuis 1832, seront présents pour des démonstrations de leur savoir-faire, notamment les moulages de bronze et la fonte», explique la propriétaire.

Des invités inédits seront également présents, comme la maison de tissus d’ameublement Charles Burger, ou encore Tiphaine Audoin, spécialiste de la haute lice, et Angélique Zrak, passementière, des métiers extrêmement rares. La Maison des Parapluies de Blois et Isabelle Rouillard, fabricante de puzzles aux États-Unis, complètent ce tableau éclectique.

«Pour la première fois cette année, des brocanteurs investiront le potager, un lieu qui me tient particulièrement à cœur et que j’améliore constamment», ajoute Marie-Hélène. Du jardin blanc au champ de lavande, en passant par le jardin aromatique, elle présente cette fois-ci un labyrinthe en forme de feuille d’acanthe.

En somme, un weekend prometteur en découvertes et émerveillements.

Juliette Frey