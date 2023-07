Le cidre à l’honneur

Quelques jours après le comice, la société départementale d’agriculture de Loir-et-Cher (SDA) a organisé le concours de cidre traditionnel à Droué.

Les quatorze jurés (hommes et femmes, jeunes et un peu moins jeunes, officiels et particuliers, consommateurs et professionnels) ont départagé onze producteurs professionnels et amateurs.

Cidre brut : Gilles Pierre, producteur amateur à Troô (médaille d’or), Philippe Granger, earl de la Hallaudière, producteur professionnel à Souday (médaille d’argent) ; la cidrerie Pelletier de la Chapelle-Huon et la famille Habert, gaec de la Brenne, producteur professionnel en bio à Chauvigny-du-Perche (médaille de bronze ex-aequo).

Cidre doux : Michel Fontaine, producteur amateur à Boursay (médaille d’or), Jean-François Hardouineau, producteur amateur à Lignières (médaille d’argent) et Philippe Granger, professionnel à Couëtron-au-Perche et Souday.