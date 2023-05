Le colonel Mohamed Kharraz, nouveau commandant des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher

Arrivant de l’Oise où il occupait les fonctions de directeur départemental adjoint du SDIS 60, le colonel hors classe Mohamed Kharraz, âgé de 56 ans, vient de prendre, à l’issue d’une cérémonie officielle dans la grande cour de la caserne Gutenberg de Blois, le commandement du SDIS 41, à la suite de Christophe Magny, parti dans l’Aude.

Coprésidée par Marc Fesneau, ministre de l’agriculture, et François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher, cette prise de commandement solennelle a été honorée de la présence des députés Christophe Marion et Roger Chudeau ; des sénateurs Jean-Paul Prince et Jean-Marie Janssens ; du président du Conseil départemental Philippe Gouet ; du vice-président du Conseil départemental Philippe Sartori, par ailleurs président du SDIS 41 ; du maire-adjoint de Blois à la sécurité et à la tranquillité publique, Yann Bourseguin ; de plusieurs élus de diverses communes du Loir-et-Cher ; des responsables civils et militaires et de l’ensemble des sapeurs-pompiers départementaux, dont les cadets, venus saluer leur nouveau chef.

Le préfet a remis le drapeau du corps départemental d’incendie et de secours au colonel Kharraz, en le déclarant officiellement chef du corps des pompiers du Département, avant le passage des troupes en revue, l’appel aux morts et le dépôt de gerbes en hommage aux pompiers morts en service.

Volontariat à promouvoir

Au cours des allocutions de circonstance dans la grande salle, le colonel Kharraz s’est dit prêt à relever les défis opérationnels et organisationnels en respectant ce qui a été mis en place par ses prédécesseurs et en promettant de respecter les engagements contenus dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques ou Sdacr, lancé en décembre dernier. Dialogue et communication seront les axes de la tâche que s’est attribuée le nouveau directeur du SDIS qui espère de nombreux recrutements (25 professionnels et cinq agents en personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS), ces derniers mois), en souhaitant développer le volontariat, l’un des piliers forts de la sécurité publique en France.

Philippe Gouet et Philippe Sartori ont souhaité la bienvenue à Mohamed Kharraz avant que Marc Fesneau ne lui attribue les insignes de sa nouvelle fonction de directeur départemental en Loir-et-Cher en partageant les vœux de bienvenue des deux orateurs l’ayant précédé, en lui demandant de collaborer, au mieux, avec les élus locaux et les services de l’État.

Tous nos vœux de bienvenue en Loir-et-Cher accompagnent le nouveau directeur du SDIS qui a l’air très satisfait de sa nomination-promotion en Loir-et-Cher, département assez semblable à celui de l’Oise.