Le Comice se prépare

Les 10 et 11 juin prochains, le seul comice agricole du Loir-et-Cher se déroulera à Thoré-la-Rochette. L’organisation bat son plein et les réunions s’enchaînent pour que cet événement soit une fête.

En lien permanent, Thierry Benoist, maire de Thoré et Benoit Rousselet, animateur à la Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher se réunissent très régulièrement. « L’organisation d’un comice fonctionne par des commissions thématiques sont autonomes. Je supervise la commission sécurité qui reste sous ma responsabilité et qui gère le secours à personne, les sorties incendie et la sûreté attentat sur le site de la gare de Thoré » détaille le maire. Quant à la commission d’agriculture, c’est du ressort de la SDA qui propose la venue d’exposants, des éleveurs et des animaux pour les divers concours qui se dérouleront pendant ce week-end.

Un comice, c’est aussi une armée de bénévoles qui peuvent à tout moment se manifester encore en s’inscrivant. « Le comice réunit les 13 communes des deux anciens cantons de Vendôme auxquels Lunay a été rattaché à son organisation. Elles sont toutes sollicitées pour le prêt de matériel et de leurs employés municipaux pour le montage et le démontage des stands » poursuit Thierry Benoist. Ainsi, par exemple, Villiers prête son podium avec son personnel pour le montage, Naveil, Azé ou Mazangé mettent à disposition un camion et du personnel également. Il reste les commissions restauration, animations, décoration et celle du parking-circulation…

« L’organisation d’un comice, c’est du temps, un risque financier et de grosses responsabilités pour accueillir 20 000 personnes comme ce fut déjà le cas pour Thoré en 2013 » concluait le maire.