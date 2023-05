Le domaine Brazilier dorénavant en bio

Une aventure pour Benoît Brazilier qui a débuté en 2018 par sa conversion. « Dorénavant, je ne peux utiliser que des intrants naturels comme le fumier. Je dois biner entre chaque pied avec un nouvel outil, une machine qui, grâce à des palpeurs, détecte les pieds de vigne pour y retourner la terre. Le bio demande beaucoup plus de travail dans les 25 ha de vigne que représentent le domaine mais également commercialement » explique le vigneron, 7e génération de viticulteurs. En effet, la production de 100 000 bouteilles par an se répartit en 1/3 commercialisé aux États-Unis depuis plus de 10 ans grâce à un agent américain basé à paris, 1/3 chez les cavistes qui sont en forte demande depuis son passage en agriculture biologique et, enfin, 1/3 qu’il commercialise au domaine.

« Du fait d’être en bio depuis un an, j’ai 40% d’activité supplémentaire sur mes ventes. L’accueil chez les cavistes est en forte progression car nos vins avec la crise sont sur des rapports qualité/prix intéressants » poursuit Benoît Brazilier. Père de trois filles, chacune a sa cuvée, joli clin d’œil et bel hommage à sa progéniture, Jeanne, Margot et Madeleine. Cette dernière sera en vente lors des Portes Ouvertes des 6 et 7 mai.