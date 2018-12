Le futur CFA interprofessionnel se profile, enfin…

La dernière assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir et Cher, sous la présidence de Stéphane Buret, et en présence, notamment, de Marc Gricourt, maire de Blois et premier vice-président de la région Centre Val de Loire a abordé, entre autres sujets courants et classiques sur la vie de la collectivité consulaire , le profil du futur CFA interprofessionnel.

Maquettes à l’appui, qui offraient une perspective du futur, le futur CFA qui devrait ouvrir dans 4-5 ans, offrira le campus le plus important de la région Centre Val de Loire et même au-delà…

48 dossiers, venus de toute la France, ont été étudiés par la commission chargée du dossier et le lancement des travaux interviendront au début de l’an 2020 pour aménager quelque 11.000 mètres carrés de locaux, par le maximum d’entreprises locales.

Les chefs d’entreprises de Loir et Cher et de la Région espèrent beaucoup de ce temple de la formation pour jeunes et même adultes qui exerceront des métiers non délocalisables car il y a des besoins urgents en matière de main-d’œuvre spécialisée.

Marc Gricourt a précisé que ces formations accompagneront une politique de défense de l’artisanat et de ses filiales , en relation avec les filières de formation professionnelle supérieure déjà en place en Loir et Cher. «Cela sera profitable à tout le département, en priorité, et à la région Centre Val de Loire» a souligné le premier vice-président régional qui a réaffirmé sa foi en l’avenir de l’artisanat.

Une visite du président de la région Centre Val de Loire, François Bonneau, le jeudi 29 novembre, sur le site même du futur C.F.A, pas loin du CFA du Bâtiment, récemment ouvert, concrétisera le lancement officiel de ce projet tant attendu. Pourvu qu’il puisse aller jusqu’au bout. On ne sait jamais avec les temps troublés actuels. Croisons les doigts et souhaitons le meilleur à cet équipement tant espéré depuis des années.

Richard Mulsans