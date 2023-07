Le gymnase rénové et inauguré

Même si l’équipement est en place depuis un certain temps, le gymnase des Grands Prés vient d’être inauguré avec le nouvel équipement un terrain de badminton à côté derrière la piscine, le long du Loir.

Un projet qui, pour le gymnase, a permis une totale rénovation thermique. « Et quand nous regardons autour de nous, comment ne pas se réjouir de ce que Vendôme nous offre à tous, particulièrement ici aux Grands Prés, avec le complexe nautique, le dojo, les cours de tennis et de paddle ainsi que les équipements sportifs de plein air pour que chacune et chacun puisse profiter de cet espace » soulignait Laurent Brillard, maire de Vendôme. Un prochain programme de réhabilitation totale de la rue Geoffroy Martel est dans les tuyaux, avec des places de parking supplémentaires et une plus grande végétalisation du lieu pour le plus grand bonheur de tous !