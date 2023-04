Une nouvelle animation « Le labyrinthe du Minotaure » figure dorénavant au catalogue des nombreuses activités et services que propose l’agence d’évènementiel Marcom’Conseils. Testée en mars lors d’une soirée avec des chefs d’entreprise et des institutionnels, plusieurs partenaires entourent l’agence de communication vendômoise pour cet événement inédit de cohésion d’équipe comme avec Cap Découverte créateur de jeux fantastiques, des escapes games truculents sans technologie numérique. Un lieu le Minotaure, un photographe, un pâtissier, un traiteur et un caviste, tous du Vendômois complètent l’équipe organisatrice de cette activité originale. « La quête de sens des collaborateurs aujourd’hui dans une entreprise est une réalité avec un cadre de vie recherché où le travail est plutôt un moyen pour vivre et s’épanouir. Les sociétés se doivent d’être inventives et bienveillantes pour capter leurs salariés et c’est ce que nous leur proposons dans ce nouveau concept au Minotaure pour, par exemple, des séminaires d’entreprise » concluait Christelle Bertin-Ceylan dirigeante de Marcom’Conseils.

Rens. : Marcom'Conseils – 3 rue de l'Islette à Vendôme – 02 54 82 90 75 – marcomconseils.com