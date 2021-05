Le Marché Vert et Solidaire

Une belle aventure débute en ce mois de mai. Elle commence avec la signature en avril de la reprise de la pépinière Le Marché Vert à Epuisay par l’Association pour les Personnes Handicapées du Perche (APHP) de Cormenon pour lancer au nord du département une entreprise d’insertion. « Le Marché Vert et Solidaire» réunit plusieurs prestations afin de construire et finaliser avec ses salariés un parcours d’insertion socio-professionnelle durable.

En s’installant sur un territoire dépourvu d’entreprise d’insertion, l’association de Cormenon voit juste avec cette nouvelle entité «Le Marché Vert et Solidaire». «Nous avons une certaine expérience à destination des personnes en situation de handicap avec l’ESAT de Mondoubleau et nous savons aller chercher de l’activité économique. Du coup, une structure d’insertion devenait une évidence avec une forte demande sur le secteur nord du département pour les personnes en réinsertion, leur permettre de remettre le pied dans le monde du travail grâce à cette nouvelle entreprise» détaille Loïc Tytgat, directeur de l’APHP.

Le but est bien de maintenir les activités du Marché Vert avec les anciens salariés, tout en étoffant la gamme et, à terme, huit personnes seront en réinsertion sous des contrats à durée déterminée d’insertion de 3 à 24 mois d’ici l’été. « Le Marché Vert et Solidaire a débuté dès janvier de cette année avec des prestations de service pour l’entretien des espaces verts et la maintenance et l’hygiène des locaux, toutes deux à destination des entreprises comme des particuliers » poursuit le directeur. Le grand rêve de Loïc Tytgat et du Conseil départemental, partenaire indispensable de cette nouvelle entité d’insertion, est de développer une filière médico-sociale. «C’est une branche qui manque cruellement de main d’œuvre que ce soit en service à domicile comme dans les établissements type EHPAD. Le but principal est de redonner confiance aux personnes en réinsertion, des compétences en psycho-social puis de les réorienter vers des métiers recruteurs. Nous commençons à proposer ces métiers du médico-social à travers des stages mais nous cherchons à les former réellement».

Dès le mois de mai et pour les mois à venir, Le Marché Vert et Solidaire à Epuisay va subir une réfection totale, le magasin comme l’espace d’accueil des clients avec également des remises aux normes obligatoires comme la toiture. Dans un avenir proche, la gamme proposée à la clientèle va s’étoffer avec des rayons pour les vêtements professionnels et, dans un second temps, relancer la culture en rénovant les serres de production pour, d’ici 2022, lancer l’activité de maraîchage avec une production de fruits et légumes en vente directe dans les locaux. «Nous avons participé au lancement du plan alimentaire territorial piloté par le Pays Vendômois avec les filières courtes d’approvisionnement avec un enjeu pour nos propres établissements comme l’ESAT. Et pourquoi pas demain, une plateforme logistique sur place pour organiser l’approvisionnement des cuisines centrales» conclut, enthousiaste, le directeur.

Le Marché Vert et Solidaire

Zone d’activité, route de Fortan, 41360 Épuisay

Ouvert : du lundi au samedi

Téléphone : 02 54 72 17 17 / contact ESAT : 02 54 89 70 34

Alexandre Fleury