Le nouveau Guide touristique du Vendômois est arrivé !

Cette édition 2019 «tout en un» qui allie informations pratiques et découverte de la vallée du Loir au Perche vendômois vient de paraître et a déjà été mis en place récemment dans les hébergements, les sites et les offices. Les premiers visiteurs de ce printemps peuvent en bénéficier.

Les offices de tourisme vendômois l’ont voulu attractif, simple d’utilisation et complet, avec une agréable présentation pour présenter les prestations et toujours trilingue (Français, Anglais et Néerlandais) !

Illustrée de photos attractives, cette brochure est destinée à tous, touristes et Vendômois, pour préparer leurs séjours, activités ou sorties, réserver leur hébergement ou choisir un restaurant…Très utile aussi aux partenaires touristiques et hébergeurs pour répondre aux attentes de leurs clientèles.

C’est ainsi que sites à découvrir, idées loisirs, agenda des événements, week-ends clés en main, balades se suivent tout au long des 90 pages, de même que des activités pour les familles, parents et enfants. Plusieurs pages donnent le programme sur une journée pour découvrir les environs, par exemple « une journée sur les pas de Ronsard », ou encore « Une journée dans les vignes », etc.

Disponible gratuitement dans les offices de tourisme du Vendômois (Vendôme, Montoire, Fréteval, Mondoubleau) et auprès de l’ensemble des acteurs et partenaires de la destination, il est aussi consultable et téléchargeable sur www.vendome-tourisme.fr.

Il constitue enfin un outil promotionnel, diffusé lors des bourses d’échange de documents, sur des salons spécialisés ou à l’occasion de rallyes…

