Pour la 2e année consécutive, Le Printemps Bio, action menée par le réseau Bio Centre, prévoit plus de 90 animations sur les six départements que compte la région. Plusieurs d’entre elles sont proposées localement pour sensibiliser tout un chacun aux produits bio et locaux.

Manger bio et local, c’est faire le choix d’une alimentation de qualité qui garantit des produits sans pesticide, sans engrais chimique de synthèse ni OGM. Le bio et local se complètent parfaitement incluant ainsi la réduction d’un grand nombre d’intermédiaires et d’émissions de CO2 par des transports polluants tout en renforçant la vitalité économique d’un territoire comme le Vendômois. «La création d’emplois est bien un sujet important dans l’agriculture biologique. Ainsi ,à Vendôme, au lycée agricole, nous engageons en septembre une nouvelle formation qui complète les deux autres existantes : la CS CPTCAB qui sera présenté sur le petit marché bio de Vendôme mercredis 7 et 14 juin, un acronyme pour désigner une formation où l’on retrouve de la gestion d’exploitation et de production que l’on abordera rapidement pour se concentrer sur la transformation et la commercialisation. L’objectif est bien de vendre sa production pour que l’exploitant puisse vivre pleinement de son travail» insiste Olivia Ginis, docteur en biologie végétale et formatrice au lycée agricole.

« Les Bio du Coin » participent également au Printemps Bio en proposant deux animations au sein du magasin : une fresque de la biodiversité et une fresque Agri Alim, deux événements pour comprendre, échanger et réfléchir ensemble à sa consommation. « Le principe de ces fresques est bien de découvrir, sous forme de jeu, ce que chacun vit au quotidien et d’en faire la synthèse. La biodiversité pour prendre conscience de son érosion et Agri Alim pour comprendre l’environnement lié à son alimentation et aux pratiques agricoles qui en découlent » explique Michel Boulai du magasin « Les Bios du Coin ». Car au-delà de l’emploi, l’agriculture biologique induit généralement une qualité de vie grâce à un système respectueux des hommes et de leur environnement.