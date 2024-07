Le Rotary-club aide le sport des handicapés

À l’issue de la séance d’entraînement des handicapés de la section Handi’Ensemble du club de Montoire-Handball, l’ambiance était à la joie et au partage le jeudi 20 juin dans le grand gymnase de la rue Jules Ladoumègue.

En effet, les membres du Rotary-club de Vendôme, qui a décidé de renouveler son geste de l’an passé en faveur de l’équipement en matériel de la section, s’étaient joint à leur président Bernard Dauvergne et à Arnaud Tafilet, maire de Montoire, pour la remise d’un chèque de 2.500€ à Carole Hallier, présidente de la section. Celle-ci, entourée de Jérôme Grivard éducateur sportif bénévole, en formation d’entraîneur, et de son fils Yanis en formation lui-même, se réjouissait de pouvoir rapidement confirmer la commande de 6 fauteuils adaptés sportifs, fabriqués en France, grâce aux dons des deux années du Rotary complétés par une aide de la Région. «Ces dons du Rotary proviennent, souligna Bernard Dauvergne, fin janvier à Vendôme, résultat consacré deux années de suite au Handball adapté à Montoire et à Vendôme au Handiboxe cette année et au Stand de tir adapté l’année dernière».

Handi’Ensemble, classé l’an passé comme troisième club handball handisport de France, entend se donner les moyens de poursuivre et développer sa mission en faveur de ses licenciés handicapés, valides et en fauteuils.