Le Salon des Artisans d’Art de septembre en préparation

Devenu presque incontournable en trois ans d’existence, le salon des Artisans d’Art de Savigny dans les jardins du château de Fretay se prépare pour sa 4ᵉ édition à accueillir à nouveau le public autour de 43 artisans.

Comme chaque année, ce salon a la particularité d’exposer des artisans d’art en démonstration. En effet, Marie-Hélène Poisson, restauratrice de meubles et objets en marqueterie Boulle, initiatrice avec son mari de ce salon dans leur propriété, sélectionne elle-même les artisans et les convainc de pratiquer leur art sur place face au public.

Pour l’édition des 9 et 10 septembre, l’invité d’honneur est l’association Cité d’Antan. « Je les ai rencontrés au Salon du patrimoine à Paris. Ils sont assez dingues pour recréer sous un dais de 50m trois ateliers, comme au XIIIe siècle, pour la réparation de cotte de maille par exemple. Tout cela en habit du Moyen Âge » détaille Marie-Hélène Poisson. On attend également plusieurs nouveaux artisans comme Maximilien Philippon et son trompe-l’œil. « J’ai eu la chance de passer le concours régional des Vieilles Maisons Françaises et nous aurons un stand réunissant tous les 1er prix avec les chefs-d’œuvre exposés » poursuit-elle.

Outre tous ces artisans, l’association du château de Fretay, organisatrice de l’événement ouvre son jardin potager, olfactif et visuel extraordinaire sur le thème de l’amour où la couleur rouge prédominera cette année. On pourra y également rencontrer Isy Ochoa, artiste peintre du Vendômois qui présentera son association autour des chats et l’on prendra à nouveau son temps autour d’une tasse de thé.