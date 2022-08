En septembre, le Salon du Livre de Vendôme au Marché Couvert de Vendôme, organisé par l’association Le Cercle des Poètes Retrouvés, sera de nouveau à l’honneur.

Une des rares manifestations qui a été maintenue en 2020 puis en 2021, le Salon du Livre de Vendôme renouvelle son édition. A sa tête, Gilles Simon, président de l’association littéraire vendômoise, qui, avec son bureau et ses bénévoles, ne manque jamais de dynamisme pour inviter les nombreux hommes de lettres à participer au salon. Écrivain et poète lui aussi, il est membre de la prestigieuse Société des Poètes Français.

Avec 45 auteurs, cette nouvelle édition les 10 et 11 septembre accueillera comme chaque année des auteurs éclectiques. Ainsi, tous les domaines littéraires seront représentés, du roman au théâtre sans oublier la jeunesse ou les biographies, la poésie bien sûr mais aussi le fantastique.

Avec comme invité d’honneur le poète Christophe Mahy, la poésie revient en force. D’origine de Charleville-Mézières, ville natale d’Arthur Rimbaud, poète génial, Christophe Mahy vit désormais en Sologne et sera à Vendôme pour signer et présenter son nouveau recueil publié en 2021 chez Gallimard « A jour passant ». Une artiste peintre bien connue, Jeannette Dubouilh de Couture, sera également mise en avant car, comme aime le dire Gilles Simon, le salon est aussi l’occasion de découvrir l’art et pas seulement littéraire. Des œuvres cosmiques, où le spectateur est transporté dans une spirale de couleurs, de rythmes et de lumière.

Le Salon du Livre de Vendôme accueillera aussi Jean-Claude Renaud, graveur lui aussi de Charleville-Mézières et sa presse portative pour des tirages exclusifs de gravure, cultivant la finesse et la précision du trait pour un travail de graveur perfectionniste. Pierre Meige, auteur-compositeur-interprète viendra chanter le répertoire de Brassens, un voyage là aussi en chansons poétiques.

Cette année, l’affiche est une création de Patrick Carton, artiste dessinateur et photographe. « La Femme de Lettre » illustre bien cette nouvelle édition du Salon du Livre de Vendôme, un doux mélange littéraire et artistique pour que chacun trouve et découvre des auteurs. Un week-end de fin d’été très culturel en somme.