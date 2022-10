Le SPIE va-t-il résoudre tous les maux des chercheurs d’emploi ?

Tout entreprendre pour relancer l’emploi et aider, de toutes les façons possibles, les personnes pleines de bonne volonté qui voudraient (re)travailler, mais qui se heurtent à bon nombre d’obstacles ne leur facilitant pas du tout ce retour vers l’emploi…Cela pourrait constituer un credo facile à entendre, mais difficile à appliquer, dans le temps, et dans la réalité quotidienne.

Pour faire face aux problèmes constants que connaissent ces chercheurs d’emploi, dont beaucoup sont pleins de bonne volonté, il a été décidé de mieux faire connaître le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), service public qui a pour objectifs de coordonner et de simplifier les démarches de toutes les personnes qui rencontrent des difficultés pour s’insérer sur le marché du travail…

La présentation de ce SPIE, nouvelle génération, a été lancée à la Maison départementale de la cohésion sociale (MDCS) de Blois-Agglomération, par François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher ; Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher ; Érick Kraemer, directeur territorial de Pôle Emploi ; plusieurs élus locaux et régionaux…, et ce, en présence d’une bonne vingtaine d’allocataires du RSA ou de diverses aides et en relation avec la CAF, l’ARS, la MSA, le CCAS, le CCIAS, les missions locales de l’emploi, Cap Emploi, Le service intégré de l’accueil et de l’orientation…. Pour faciliter, le plus possible, la remise en activité des personnes, mais aussi le développement et la valorisation des compétences, via des formations adaptées, le tout pouvant mener à un retour plus favorable à l’emploi.

Il a été promis de prendre en compte tous les freins qui peuvent survenir dans le comportement des candidats au retour à l’emploi (santé, garde d’enfants mineurs, logement, mobilité, absence de permis de conduire, défaillance de lignes de transports en commun)…, freins, qui, seul ou en groupe, peuvent décourager les chercheurs. De même la simplification des démarches administratives, parfois lourdes, a été vivement souhaitée, tout comme le maximum d’accompagnements dans les diverses démarches pas toujours évidentes pour le chercheur, tout en révélant des envies et des ambitions, mais aussi des talents permettant de rebondir vers de nouveaux métiers, le tout étant personnalisé à la carte afin de répondre à toutes les questions (nombreuses…) que se pose tout candidat au retour à l’emploi. Personne ne devrait être laissé sur le bord de la route et une fois de solides liens établis avec les professionnels à la recherche quasi perpétuelle de main-d’œuvre, il serait possible, avec de la bonne volonté aussi, de répondre au maximum de besoins pour un retour à l’activité, en général.

Si le RSA est attribué, en Loir-et-Cher, à 7.742 bénéficiaires (juin dernier), il y a, en face, plus de 8.000 offres d’emploi non pourvues, dans plusieurs professions. Comprenne qui pourra ou le voudra…

Il a été répondu au cours de cette réunion à toutes les questions posées qui relevaient plus de cas personnels que collectifs et le témoignage d’un ancien chef d’entreprise confronté aux problèmes décrits a été criant de vérité car il a dénoncé, entre autres, une mauvaise adaptation ou une corrélation mal définie entre la réalité quotidienne du terrain et les galères de tous les jours face à une administration pas toujours adaptée aux cas les plus concrets, les plus simples, mais souvent les moins bien compris…Et s’il n’y a pas de dialogue possible, point de salut!