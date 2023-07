Le sport et la culture, une évidence pour le département

Labellisés Terre de Jeux 2024, le département de Loir-et-Cher considère la pratique sportive comme facteur tant de cohésion sociale que d’épanouissement et de bien-être. Le Conseil départemental soutient et encourage au quotidien le sport qui constitue un enjeu de santé et qui véhicule des valeurs fortes de respect, de dépassement de soi et d’équité. Le Département a donc annoncé en juin le lancement du chèque Sport-Culture 41 destiné à soutenir, dès la rentrée prochaine, la pratique sportive et artistique des 8-18 ans Loir-et-Chériens. Une action de plus pour le Conseil départemental qui, chaque année, consacre plus de 8 M€ au soutien du tissu sportif et culturel local constitué d’environ 550 clubs sportifs.

Contact et Renseignements : Contact et Renseignements : sportculture@departement41.fr