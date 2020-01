Le Vendômois bien placé aux Tops de l’Entreprise

Le traditionnel rendez-vous organisé par nos confrères de La Nouvelle République pour les Tops annuels attribués aux entreprises performantes de Loir-et-Cher a été, une nouvelle fois, une réussite au Jeu de Paume de Blois.

Invité d’honneur de cette manifestation, Philippe D’Ornano, coprésident du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) et PDG du groupe de produits cosmétiques Sisley, avec une usine à Blois, et d’autres ailleurs, a défini et taclé les freins qui empêchaient la France d’avancer sur le plan économique et a défini quelques pistes pour éviter certaines délocalisations catastrophiques pour l’emploi en France. Il a souhaité l’abaissement, à défaut de suppressions pures, de quelques taxes malvenues dans le système économique actuel et pénalisantes pour garder du travail sur le territoire national, sans protectionnisme chauvin, mais avec réalité froide. Les salariés devraient être plus intéressés aux bénéfices de l’entreprise et un dialogue social fort et honnête pourrait éviter des crises graves, comme celle des Gilets Jaunes qui couve depuis plus d’un an.

Une fois de plus, dans l’énoncé du palmarès, le Vendômois se taille une belle part du podium avec le Top de l’Innovation à l’entreprise Caire Industrie de Vendôme (66 salariés), spécialisée dans la conception et l’aménagement de machines pour des industriels et présente dans la quasi totalité du Monde.

Le Top de l’Entreprise Humaine et Responsable a été attribuée au groupe Minier fort d’une vingtaine de sociétés basées sur l’exploitation de carrières, en sables et graviers, mais aussi sur les travaux publics, le béton prêt à l’emploi, la fabrication de granulats, la restauration de peintures murales anciennes…Le PDG, Francis Minier, fourmille d’idées et entraîne ses 160 salariés dans ses idées en les faisant participer à des activités en dehors de l’entreprise, avec en principes, les valeurs de la maison, soit l’implication, l’équipe, le respect et le savoir.

Notons le retour du Conseil départemental dans l’équipe de partenaires de ces Tops, avec notamment le Conseil régional Centre-Val de Loire, le MEDEF 41, les chambres consulaires, la MSA, la Ville de Blois, plusieurs collectivités…, et bien d’autres acteurs économiques fortement engagés en Loir-et-Cher pour l’emploi, en général, et l’économie en particulier.

Richard Mulsans