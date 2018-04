Le Vendômois s’installe au 20e Carrefour du Tourisme

Après La Halle aux grains et Chailles, dans ce nouveau cadre du Jeu de Paume à Blois, et à l’occasion de son 20e anniversaire, le Carrefour du Tourisme a trouvé ses marques.

Tous les exposants étaient unanimes à reconnaître les conditions idéales qui leur ont permis de distribuer leurs diverses documentations à destination des prestataires de services : restaurateurs, hôteliers, gîtes, chambres d’hôtes, toutes structures d’accueil touristique, campings, venus, ici, faire leur marché. Mais, ce carrefour parrainé par l’Agence de développement touristique et la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher ne propose aucune action payante. C’est un échange entre ceux qui ont une pépite du département à faire découvrir et ceux qui veulent conseiller leur clientèle, bien souvent étrangère, venue dénicher les richesses, atouts et atours de notre Loir-et-Cher et de celui, jumelé, voisin d’Indre-et-Loire, le long de la Loire’S Valley.

Après ce salon, une conférence sur le bilan de la saison et l’étude du programme 2019 sera présentée le 13 novembre, en un lieu à définir.

Parmi les quelque 120 stands proposant des visites et animations, le Vendômois était fort bien représenté avec La Commanderie-Templerie d’Arville ; La gare historique de Montoire ; Le jardin de Plessis-Sasnières ; La Maison botanique de Boursay ; Le Château des énigmes à Rocheux-Freteval ; Le safran de La Chapelle-Vicomtesse ; Le Manoir de La Possonière à Couture ; Musikenfête de Montoire et l’office de tourisme du Territoire Vendômois, plus quelques vignerons du secteur.

Parmi les nouveautés 2018, les randonnées connectées en Vendômois offriront trois façons de randonner dans la région, en version classique, ludique ou découverte-nature, autour du Temple, de Saint-Firmin-des Prés, de Lavardin ou de Bouffry.

Par ailleurs, les randonnées Randoland se déclineront en dix jeux de piste en Vendômois, au départ du Bois de l’Oratoire à Vendôme-Villiers, Lavardin, Fréteval, Trôo, Couture-sur-Loir, Le Gault-du-Perche, Selommes, Arville, Morée et Montoire-sur-le-Loir.

Renseignements à l’office de tourisme de Vendôme

(02 54 77 05 07 ou www.vendome-tourisme.fr).

Dernier conseil : on peut aussi être touriste dans son propre pays et pourquoi ne pas profiter des vacances des petits-enfants pour les embarquer à l’aventure en Vendômois sans être obligé d’aller aux USA, au Japon ou en Afrique du Sud…

Richard Mulsans