Lectures à la carte

Elles sont quatre. Quatre mamies bénévoles, engagées et qui ont constitué au sein de l’association Trace, des échanges autour de la lecture dans tout le Vendômois, un lien social à travers les livres. Rencontrer, discuter, partager avec des personnes isolées en maison de retraite, à l’hôpital, chez elle, qu’importe, du moment qu’il y ait rencontre.

Martine, Christine, Nicole et Marie-Françoise sont des lectrices assidues. Elles sont gaies et toutes ont de l’humour. «Tout le monde peut nous faire appel, sauf les sourds bien sûr, nous ne parlons pas la langue des signes» s’amusent-elles. La fibre de se tourner vers les autres, elles l’ont depuis longtemps, chacune ayant déjà pratiqué au restaurant du cœur, au Secours Catholiques ou en tant qu’élus. «Nous savons qu’il y a beaucoup de gens seuls et isolés. Cela nous attriste. La lecture est un bon moyen de se sentir moins seul car après celle-ci, nous pouvons échanger avec la personne soit sur le livre mais sur la vie aussi en général. Peut être aussi lorsque le rendez-vous est pris, la personne isolée nous attendra, une forme d’attente qui finalement sort de l’isolement» soulignent elles.

Ce service totalement gratuit et totalement altruiste est un résumé du vivre-ensemble finalement. «Notre principal souci est de joindre ces personnes isolées car souvent elles s’enferment dans leur isolement. Nous avons distribué des tracts auprès des infirmières qui sillonnent le Vendômois pour nous remonter des informations et qu’elles puissent parler de notre action, le facteur est source de connaissance aussi». En individuel ou en petit groupe ces «m’amies» comme elles aiment le dire, laissent libre cours au choix de la lecture aux personnes qui les contacteront ou bien choisissent avec elles. Romans, nouvelles, poésies, revues, magazines, tout est possible, deux autres bénévoles peuvent rejoindre ce petit club si la demande est forte. Le renfort des liens par les lectures à la carte, une formidable idée pour l’imaginaire et l’esprit critique.

Lectures à la carte – 06 31 07 22 28 –

Association Trace à Bouffry : www.atelierdecritures.org

Alexandre Fleury