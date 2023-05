Les 40 ans de Sainte-Anne animation

Le 3 juin, Sainte-Anne animation soufflera ses 40 bougies et organise à cette occasion une soirée festive avec un repas dansant et un feu d’artifice. Petit retour sur le passé…

C’est en juin 1983 que fut créée à Sainte-Anne la toute première association baptisée «Fêtes, sports et Loisirs» avec pour président Michel Touzeau. A l’époque déjà, et pour une commune de 250 habitants, on peut dire que la convivialité était à l’honneur. En effet, d’importants et nombreux événements étaient organisés comme la fête de Sainte-Anne en juillet avec la venue d’une troupe folklorique bretonne pour des défilés et danses, les jeux inter-villages, les repas festifs (méchouis, couscous…), les tournois de volley ainsi que des sorties en groupe – tout cela grâce à une équipe de bénévoles très investis.

En février 2003, afin de globaliser les différentes manifestations, l’association a été rebaptisée «Sainte-Anne animation» avec de nouvelles activités telles que deux randonnées pédestres par an, une brocante, un repas à thème, le Noël des enfants ainsi qu’un mercredi après-midi par mois récréatif (belote, jeux) ouvert à tous.