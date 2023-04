Les Amis de Trôo absorbés par Trôo Tourisme

D’un commun accord, les deux associations animant autour de la culture et du patrimoine de la commune de Trôo s’unissent. Samedi 25 mars, Patrick Eclaircy-Deterpigny, président de Trôo Tourisme réunissait en assemblée extraordinaire les membres de l’association en présence de Jean Brillard, président des Amis de Trôo. Une fusion/absorption au profit de Trôo Tourisme, héritant du patrimoine foncier et financier conséquent, entre autres la cave des Amis de Troo, des Cafforts de Lusignan et du matériel d’exposition des Enfants cachés de Trôo. « Avec des bénévoles qui manquent à l’appel et Jean qui souhaitait passer la main, le but ultime de cette fusion des 2 associations est bien de rouvrir ces sites touristiques uniques au grand public. Les Amis de Trôo ont œuvré depuis 1975 à faire rayonner l’histoire de notre commune dans toute la région avec les nombreuses animations qu’ils ont pu organiser » déclarait le président de Trôo Tourisme. Patrick Eclaircy-Deterpigny a également en fin d’assemblée évoqué la question d’un changement de nom de l’association Trôo Tourisme pour que peut-être, selon le vote de ses adhérents lors de l’assemblée générale en juin, le nom de l’association des Amis de Trôo puissent perdurer.